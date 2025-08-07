Chaleur extrême et orages au Maghreb : plusieurs pays en alerte

Les pays du maghreb, en particulier l'Algérie et la Tunisie, sont actuellement sous l'emprise d'une vague de chaleur exceptionnelle. Selon les prévisions de Météo arabe, un dôme thermique piège une masse d'air extrêmement chaud sur ces régions, provoquant des températures qui devraient dépasser les 40°C dans de nombreuses zones intérieures.



En Algérie et en Tunisie, les températures sont attendues à la hausse durant les prochains jours, avec un pic prévu pour Tunis ce lundi où le thermomètre pourrait atteindre les 40°C. Les zones côtières bénéficieront cependant de l'influence de courants océaniques, modérant ainsi la chaleur.



De son côté, le Maroc est également touché par une forte canicule. Si les régions côtières sont relativement épargnées, le centre et le sud du pays sont placés en vigilance orange par les autorités. Des températures dépassant les 40°C sont enregistrées, avec des pics atteignant jusqu'à 47°C dans certaines villes comme Tata. Cette vague de chaleur aggrave une situation de stress hydrique qui perdure depuis sept ans.



Cette situation pousse les habitants à s'adapter, certains cherchant refuge dans les régions montagneuses plus fraîches. Les autorités appellent à la vigilance alors que le pays fait face à des températures bien au-dessus des normales saisonnières.