Soudan: un centre de recherche dévoile un camp militaire des FSR en territoire libyen

L’étude intitulée « Comment nous avons trouvé un camp militaire des RSF dans le désert libyen », démontre que les mêmes véhicules identifiés dans ce camp libyen ont été repérés plus tard à el-Facher, dans le camp de Zamzam, au nord du Darfour. Ce camp, théâtre d’un massacre, abritait uniquement des déplacés depuis avril dernier. Un lien direct est également établi entre ce site libyen et un haut commandant des FSR, présent ensuite à Zamzam.



L’enquête met en lumière d’imposants convois de véhicules Toyota Land Cruiser équipés d’armes variées, stationnés à différents moments dans le désert. Ces véhicules sont rassemblés dans un camp naturel encerclé de rochers, au sud de la Libye, avant d’apparaître à Zamzam.



Selon nos informations, Zamzam sert aujourd’hui de base à des mercenaires colombiens, parmi d’autres combattants étrangers, participant aux offensives contre el-Facher, capitale du nord-Darfour, encerclée par les FSR depuis un an et demi.



Uniformes, véhicules, indices visuels: une signature FSR

Certaines vidéos montrent clairement les écussons d’épaule des FSR, ainsi que leurs tenues de camouflage. Les véhicules, sans plaques d’immatriculation, portent les mêmes caractéristiques techniques : même modèle, même armement, mêmes récipients d’eau. Les véhicules ne portent évidemment pas de plaques d'immatriculation, mais des numéros sont peints à la bombe sur les capots et les portières.



Autre indice : les couvertures de nuit utilisées par les combattants sont de fabrication libyenne, comme l’indique leur emballage en plastique.



Selon l'enquête du CIR, certains de ces véhicules réapparaissent au Darfour et précisément à Zamzam.