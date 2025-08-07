Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Soudan: un centre de recherche dévoile un camp militaire des FSR en territoire libyen

Un centre de recherche spécialisé dans le numérique et les sources ouvertes, The Center for Information Resilience (CIR), a publié, jeudi 31 juillet, une enquête qui permet d’affirmer la présence des combattants des Forces de soutien rapide (FSR), les paramilitaires soudanais, sur le sol du sud libyen. Ce territoire serait utilisé comme arrière-base pour leurs actions militaires au Darfour. S’appuyant sur des images satellites, des vidéos, des photos publiées par les combattants eux-mêmes, l’enquête a pu localiser avec précision un camp militaire soudanais en plein désert libyen, près d’al-Koufra.



Soudan: un centre de recherche dévoile un camp militaire des FSR en territoire libyen
L’étude intitulée « Comment nous avons trouvé un camp militaire des RSF dans le désert libyen », démontre que les mêmes véhicules identifiés dans ce camp libyen ont été repérés plus tard à el-Facher, dans le camp de Zamzam, au nord du Darfour. Ce camp, théâtre d’un massacre, abritait uniquement des déplacés depuis avril dernier. Un lien direct est également établi entre ce site libyen et un haut commandant des FSR, présent ensuite à Zamzam.
 
L’enquête met en lumière d’imposants convois de véhicules Toyota Land Cruiser équipés d’armes variées, stationnés à différents moments dans le désert. Ces véhicules sont rassemblés dans un camp naturel encerclé de rochers, au sud de la Libye, avant d’apparaître à Zamzam.
 
Selon nos informations, Zamzam sert aujourd’hui de base à des mercenaires colombiens, parmi d’autres combattants étrangers, participant aux offensives contre el-Facher, capitale du nord-Darfour, encerclée par les FSR depuis un an et demi.
 
Uniformes, véhicules, indices visuels: une signature FSR
Certaines vidéos montrent clairement les écussons d’épaule des FSR, ainsi que leurs tenues de camouflage. Les véhicules, sans plaques d’immatriculation, portent les mêmes caractéristiques techniques : même modèle, même armement, mêmes récipients d’eau. Les véhicules ne portent évidemment pas de plaques d'immatriculation, mais des numéros sont peints à la bombe sur les capots et les portières.
 
Autre indice : les couvertures de nuit utilisées par les combattants sont de fabrication libyenne, comme l’indique leur emballage en plastique.
 
Selon l'enquête du CIR, certains de ces véhicules réapparaissent au Darfour et précisément à Zamzam.
Autres articles

RFI

Jeudi 7 Août 2025 - 11:29


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter