Sahel: vers un déploiement dans les prochaines semaines des forces spéciales européennes

« Barkhane continue de porter son effort sur l’État islamique du Grand Sahara, notamment dans la région du Liptako-Gourma. Toutes nos opérations sont désormais conduites en lien avec les forces armées locales. Il y a beaucoup de signes très encourageants de leur montée en puissance, notamment du côté des forces armées maliennes, mais aussi, et peut-être surtout, de la force conjointe du G5 Sahel, dont les résultats sont très encourageants. Enfin, nous continuons de porter nos efforts sur la task force Takouba. Les Estoniens, les Suédois, sont avec nous, les Tchèques nous ont donné un accord de principe et ont des discussions en ce moment-même avec leur Parlement. Plusieurs pays manifestent leur intérêt et envisagent de nous rejoindre. Et ce que je peux vous dire dès aujourd’hui, c’est qu’un premier déploiement de cette force Takouba aura lieu avant la fin de cet été et comprendra une centaine de militaires issus des forces spéciales. »