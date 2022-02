Sahm Notaire/Guédiawaye: O. Faye tue son colocataire avec un couteau à cause de 20.000

C'est à cause d'une somme de 20.000 francs Cfa qu'un maçon répondant au nom d'O. Faye, âgé de 47 ans, a tué Bassirou Camara, alias Bass Camara, âgé de 45 ans. Ce dernier qui intervenait dans une dispute entre le prévenu et sa tante Ma Aïdara a été poignardé à mort.



En effet une violente dispute autour d'une supposée histoire de dette de 20.000 francs Cfa entre les deux colocataires a tourné au meurtre par arme blanche. D’après le quotidien « Les Echos », le drame a eu lieu vers les coups de 17 heures lundi dernier dans le quartier «les deux voies de Notaire», sis à Guédiawaye.



À l’origine, O. Faye, avait interpellé sa colocataire Ma Aïdara pour lui réclamer ses 20.000 francs. Une somme qu’il lui avait prêtée selon ses dires, il y a trois mois de cela pour payer le loyer, mais celle-ci lui a rétorqué ne pas se souvenir d'une telle dette. Une dispute s’en est suivie faisant intervenir Bassirou Camara qui a tenté d’arranger les choses.



Finalement, la situation s’est retournée et une prise de bec a éclaté entre les deux hommes. Lors de l'altercation, O. Faye a subitement dégainé un couteau détenu par-devers lui et a planté plusieurs coups de couteau au niveau du thorax de Bassirou Camara. Ce dernier s’est écroulé au sol dans une mare de sang.



Les voisins qui sont intervenus en vitesse, ont embarqué la victime et l’on acheminé en toute urgence à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye où il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Informés, les éléments de la brigade de recherches du commissariat central de Guédiawaye se sont rendus sur les lieux du drame et ont appris que le présumé meurtrier avait pris la fuite. Toutefois, sera localisé au domicile de ses parents à Médina Gounass.



Arrêté et placé en garde à vue, O. Faye a nié la commission de son acte par arme blanche avec préméditation. «Je ne détenais pas le couteau par-devers moi. Au moment de la bagarre avec lui (Bass Camara), je me suis retiré pour aller prendre le couteau dans ma chambre avant de le poignarder», a-t-il déclaré face aux enquêteurs.



Par ailleurs, le mis en cause devrait être déféré aujourd'hui jeudi au parquet du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.