Saint-Louis : 11 agents de « Qnet » arrêtés pour "séquestration"

Les éléments de la Brigade de recherches de Saint-Louis (nord) ont interpellé 11 éléments de l'entreprise « Qnet » pour « association de malfaiteurs, escroquerie et tentative d’extorsion de fonds et séjour irrégulier » hier mercredi. Les mis en cause ont été arrêtés grâce à un enseignant-chercheur de l’UGB (Université Gaston Berger), habitant au quartier HLM de Ngallèle qui a dénoncé la séquestration d’une jeune fille nommée A.Fofana de nationalité malienne dans le même quartier.



Lors de son audition, la malienne A.Fofana a révélé l’origine de l’histoire. Elle aurait fait connaissance avec la nommée Khadidiatou Diouf via Facebook, cette dernière, lui aurait fait croire lors de leur discussion qu’elle pouvait travailler et gagner 100.000 Fcfa par semaine.



C’est pour ces raisons qu'elle est venue au Sénégal. Mais à son arrivée A.Fofana a vite compris qu’il s’agissait de l’entreprise « Qnet », et en voulant rentrer dans son pays, Khadidiatou Diouf s’est farouchement opposée. C'est sur ces conditions que la victime a sollicité l’aide du professeur.



Les mis en causes sont de nationalité sénégalaise, guinéenne et togolaise, ils ont tenté de nier les faits qui leurs sont reprochés. Selon Libération, ils sont placés en garde à vue et une enquête est ouverte par le parquet pour mettre la lumière sur cette affaire



Rappelons que, le Commissariat central de Mbour (sur la petite côte) a procédé samedi dernier, à l'arrestation de cinq (05) individus pour des faits présumés "d’escroquerie", liés à la société «Qnet ».