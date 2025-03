Saint-Louis : 14 marchands ambulants envoyés en prison

Arrêtés mercredi dernier suite aux violents affrontements qui ont éclaté entre marchands ambulants et agents municipaux au marché Tendjiguène de Saint-Louis, 14 marchands ambulants ont été envoyés en prison ce vendredi. Ils sont accusés des délits de participation à une manifestation non autorisée, destruction, violences et voies de fait, actions diverses et autres délits, rapporte Seneweb.



Pour rappel, des marchands ambulants qui ont été déguerpis le 20 février dernier de l’avenue Macky Sall par la municipalité, ont organisé une manifestation spontanée en brûlant des pneus et en érigeant des barricades sur la voie publique. Ils ont aussi attaqué à coups de pierres des agents municipaux préposés au contrôle de l’occupation anarchique, en blessant certains d’entre eux. Il s’en est suivi des échauffourées au cours desquelles des marchands ambulants ont caillassé deux véhicules de la mairie, rappelle la même source.

Alertés, les policiers de la brigade spéciale d’intervention (BSI) du commissariat central de Saint-Louis sont venus disperser la foule, 14 manifestants ont été arrêtés.