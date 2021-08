Saint-Louis : 17 candidats à l’émigration clandestine et leurs convoyeurs mis aux arrêts

Dix (17) migrants clandestins qui devraient embarquer dimanche à bord d’une pirogue en partance pour l’Espagne, ont fini dans le commissariat central de Saint-Louis pour nécessités d’enquête, rapporte L’Observateur.



Les organisateurs de ce voyage clandestin dont un certain Babacar Diaw ont enrôlé ces 17 candidats sans attirer le moindre soupçon. Ces passagers avaient déboursé entre 300 et 400.000 FCFA pour être retenus. Ceci étant, ces organisateurs vont s’affairer à regrouper tout ce beau monde qui sera discrètement hébergé dans une maison située au populeux quartier saint-louisien, Pikine.



Cette ultime mission accomplie, Diaw et son staff pouvaient s’affairer aux derniers réglages et achats après avoir avisé leurs passagers que le départ pour l’Espagne est programmé pour le dimanche 8 aout 2021.



Une bonne nouvelle qui s’est vite s’estompée pour les 17 migrants, dont certains n’ont pas manqué d’aviser leurs proches et solliciter des prières. Seulement, ils ignoraient que les limiers du commissariat central de Saint-Louis avaient infiltré l’organisation. Ils ont été interpellés et conduits au commissariat pour nécessités d’enquêtes.



Le cerveau de l’organisation, B Diaw a été placé en garde à vue pour « trafic de migrants et mis en danger de la vie d’autrui ».