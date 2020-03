Saint-Louis : 25 émigrés testés négatifs au coronavirus

Un groupe de 25 émigrés, placés en isolement à Saint-Louis, ont été testés négatifs, a indiqué le responsable du bureau régional de l’éducation et de l’information de la région médicale de Saint-Louis, Abdourahmane Traoré.



Leur confinement, qui a duré 14 jours, a pris fin et ‘’tous se portent bien’’, a-t-il assuré dans un entretien accordé à l’APS. Il a indiqué qu’ils vont pouvoir regagner leur domicile et quitter le centre de formation régional en santé (CFRS) de Saint-Louis où ils étaient en isolement.



Il a signalé que le premier patient testé positif dans la région, a été évacué vers Dakar, pour traitement, par l’antenne régionale du Samu.



Pour lui, la réalité est que ‘’le virus est déjà là, à Saint-Louis’’. Compte tenu de cela, ‘’il va falloir que les populations adoptent systématiquement des changements de comportement’’, a-t-il estimé.



Il les invite à se laver régulièrement les mains, limiter leur déplacement et les grands rassemblements. Il les exhorte aussi à éviter les fausses informations et la stigmatisation, ‘’pour se concentrer sur l’essentiel pour une rupture totale de toute chaîne de transmission du virus’’.



Il annonce que les autorités sanitaires vont demander à la police locale ‘’d’appliquer les mesures concernant la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun’’ et l’interdiction des cérémonies familiales et des regroupements de personnes.



Source : APS