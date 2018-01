Saint-Louis : Aly Ngouille Ndiaye désamorce la bombe et menace la Mauritanie

De violentes manifestations ont éclaté lundi à Saint-Louis après le meurtre du jeune pêcheur de Guet-Ndar, Fallou Diakhaté. Aly Ngouille Ndiaye qui s’est rendu dare-dare sur place a su calmer les ardeurs et invité les autorités mauritaniennes à plus de retenues d’autant plus que les éleveurs mauritaniens n’ont jamais respecté le quota que leur a fixé le gouvernement sénégalais concernant leurs bétails sans pour autant qu’il y ait eu de quelconques remontrances.



«Le Sénégal et la Mauritanie sont liés par l’histoire et la géographie, forcément nous devons travailler ensemble. J’ai dit à nos compatriotes que c’est vrai qu’ils vont en Mauritanie pêcher, mais au même moment, le troupeau mauritanien est chez nous avec un quota qui dépasse largement ce qui est autorisé», a-t-il déclaré.



Et de poursuivre : « L’animal ne connait pas de frontière comme les poissons également ne connaissent pas les frontières. Raison pour laquelle nous devons également discuter avec la partie mauritanienne pour qu’on puisse trouver des solutions surtout que nous sommes en train de voir avec la Mauritanie comment faire un accord dans le cadre de la gestion du pétrole et du gaz».



S’adressant aux populations de Guet Ndar, le maire de Linguère leur demande de calmer leur ardeur car, «nous n’avons pas à nous battre entre nous, je veux dire entre les jeunes et la police ou la gendarmerie. Nous devons travailler ensemble pour trouver une solution à cette préoccupation exprimée par les populations de Guet Ndar».