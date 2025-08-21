Saint-Louis : Cheikh Tidiane Dièye entame une visite des quartiers inondés et des ouvrages d’assainissement

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué ce jeudi une visite de terrain à Saint-Louis, afin de constater l’ampleur des inondations et l’état des ouvrages d’assainissement. À son arrivée il a été accueilli par l’adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue.



Le ministre était accompagné d’une délégation dont Séni Diène, directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS). La délégation a entamé sa tournée par le quartier Pikine Tableau Walo, fortement touché par les eaux.



Cheikh Tidiane Dièye a ensuite visité le bassin de rétention de Pikine 700, un ouvrage pour l’évacuation des eaux pluviales, avant de se rendre dans d’autres quartiers inscrits à son agenda, notamment Pikine Diokoul, Diaminar, Médina Course et Bango.



Cette tournée intervient après les importantes pluies qui se sont abattues sur Saint-Louis, provoquant des inondations dans plusieurs zones de la ville.