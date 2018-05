Saint-Louis-Le mea culpa du commandant de la Légion nord : «les gendarmes ont usé de leurs armes pour limiter… »

Le Colonel Papa Souleymane Cissé est largement revenu sur les heurts survenus à Saint-Louis et ayant conduit à la mort de Mouhamed Fallou Sène.



«Cette intervention fait suite à une réquisition du Recteur de l’Université Gaston Berger (UGB), demandant à la Compagnie de Saint-Louis d’assurer la sécurité au niveau des restaurants suivant leur mot d’ordre de Journée sans tickets (Jts). A six heures du matin, l’Escadron était déjà sur place, à titre préventif », a déclaré le Colonel Papa Souleymane Cissé, commandant de la Légion Nord de la Gendarmerie.



Selon lui, tout était calme jusqu’aux environs de 8 heures, lorsque «les étudiants sont sortis spontanément au nombre de près de 3000 et ont encerclé le peloton qui était en place devant les restaurants avec une ferme intention de s’attaquer aux gendarmes. Ils ont commencé par des jets de pierres et violenté beaucoup de gendarmes».



C’est alors que, poursuit-il, «le commandant de l’unité estimant devoir défendre ses hommes et étendre le terrain dont il a la responsabilité, a jugé nécessaires pour limiter les dégâts et dégager la route. C’est ainsi qu’il a réussi à se replier en dehors de l’université. Par la suite, en coordination avec les services de santé de l’Université, notre antenne médicale a réussi à évacuer tous les blessés à l’hôpital régional de Saint-Louis ».



Rappelant la violence des échauffourées, Colonel Cissé a indiqué que «le bilan, à neuf (9) heures, faisait état de 18 gendarmes et deux (2) étudiants blessés et un corps sans vie».



« C’est un incident très regrettable que nous déplorons parce que la Gendarmerie, force républicaine, est et restera toujours auprès des populations, en particulier les étudiants qui sont nos frères, nos filles, nos fils et nous avons été étudiants comme eux. Une enquête est ouverte et toutes les responsabilités seront situées en temps opportun», conclut-il..