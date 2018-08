Saint-Louis : Les sinistrés de Khar Yalla Refusent d'être relogés dans des salles de classe

Les sinistrés du quartier Khar Yalla de Saint Louis disent nièt à la proposition de la marie de la localité qui veut les recaser dans des écoles en cette période d’hivernage. Environs 900 familles réclament une solution durable.



«Pas question pour nous de quitter ces tentes ou même ces abris provisoires pour rejoindre des salles de classe», a fait savoir un des sinistrés de Khar Yalla. Baye Fall de souligner qu’ils ne sont «pas des moutons de panurge qu'il va falloir déplacer quand on veut et où on veut ».



Environs 900 familles, ils informent qu’ils veulent «des habitats décents, de l'électricité et de la sécurité et un bien-être comme tout Saint-Louisien».



Ces familles victimes de l'érosion côtières sont installées à Khar Yalla où ils subissent «beaucoup de problèmes liés aux maladies et à l'insécurité».