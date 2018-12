Saint-Louis: Macky Sall donne le coup d’envoi du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal

Le président de la République du Sénégal Macky Sall a procédé vendredi au lancement des travaux de réhabilitation de l’aéroport de Saint-Louis. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS) évalué à un montant de plus de 98 milliards de FCFA.



En provenance de la Mauritanie, où il s’était rendu pour la signature d’un accord sur le gisement gazier GTA/ Tortue, l’avion de Macky Sall a atterri à l’aéroport de Saint-Louis aux environs de 17 heures. Il a posé la première pierre des travaux de rénovation du même aéroport avant de se dans la commune de Bango où une foule en liesse l’attendais.



Dans son discours le président a annoncé que ce projet ira au-delà du simple transport aérien. « La reconstruction de nos aéroports se fera sentir bien au-delà du secteur de transport aérien (…) il engagera d’important travaux en forte intensité en terme de main-d’œuvre. »



Pour Macky Sall, l’heure est aux actions qui vont dans le sens du développement et de l’innovation des infrastructures du pays. « Nous sommes dans le temps de l’action et le temps de l’action c’est la construction des infrastructures du PSE (Plan Sénégal Emergent) ».



Estimé à un coût de plus de 98 milliards de FCFA, le programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal concernera cinq aéroports : l’aéroport de Saint-Louis, Ourossogui/Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou. La première phase du projet devrait s’achevée en 2020 avec la fin des travaux de Saint-Louis et Ourossogui/Matam.



Les Saint-louisiens à l’honneur, n’ont pas caché leur joie face à la rénovation de l’aéroport qui va redorer les blasons de la vieille ville. Une foule massive en tee-shirt et pancartes en mains, a accueilli le président Sall dans une ambiance de chant et de danse.