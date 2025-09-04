Saint-Louis accueille la 47ᵉ assemblée générale de l’Union du clergé sénégalais du 15 au 19 septembre

La ville de Saint-Louis (nord) se prépare à accueillir du 15 au 19 septembre, la 47e assemblée générale de l’Union du clergé sénégalais (UCS), annonce le préfet du département, Abou Sow.



« Nous préparons un important évènement que Saint-Louis a l’honneur d’accueillir, la 47e assemblée de l’Union du clergé sénégalais [UCS] qui consiste à recevoir plus de 300 prêtres qui seront présents dans la commune de Saint-Louis », a-t-il confié à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



L’autorité administrative s’entretenait, hier, mercredi, avec la presse en marge d’une réunion du comité départemental de développement (CDD) préparatoire à cet important évènement.



Cet évènement va porter sur le thème « Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal ».



Il a évoqué, à ce sujet, un évènement important pour le département de Saint-Louis qui va nécessiter la mobilisation de toute l’administration pour accompagner le comité d’organisation.



« L’évènement se déroulera du 15 au 19 septembre, donc il s’agissait de réunir tous les services qui devront intervenir, notamment la Police, les Sapeurs-pompiers pour que l’évènement puisse se tenir en toute quiétude », a notamment assuré le préfet de Saint-Louis.



Selon l’abbé Etienne Toussaint Tavares, président de la section de Saint-Louis de l’Union du clergé sénégalais, cette assemblée générale sera une occasion de réunir tous les prêtres diocésains sénégalais.