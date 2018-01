Saint-Louis : le Pds accuse Ameth Fall Baraya d’être un allié occulte de l’Apr et demande sa suspension»

Les membres de la fédération du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Saint-Louis sont très remontés contre Ameth Fall Baraya, qui doit diriger le Comité d’accueil des Présidents Macky Sall et Emanuel Macron. C’est dans ce sens qu’ils ont demandé la suspension du responsable libéral dans la capitale du Nord pour «faute grave».



«Considérant que le respect des consignes de notre parti est un signe éloquent de discipline, de militantisme et d’attachement aux options qui définissent sa ligne de conduite, A Saint-Louis, le frère Ameth Fall Baraya a volontairement demandé aux partis membres de BBY à diriger le comité d’accueil des Présidents Macky Sall et Macron à Saint-Louis le 03 février 2018, choisissant délibérément d’entrer en contradiction manifeste avec la démarche du Pds», peut-on lire dans le communiqué émanant de la fédération Pds de Saint-Louis.



Poursuivant, ses "frères"de parti qui disent se fonder «sur les actes posés régulièrement par le frère susnommé ainsi que sur ses déclarations publiques qui défient les positions politiques du parti dans les médias est persuadée qu’il est un allié occulte de l’APR de Macky Sall, chargé de saboter le déploiement correct de notre appareil politique à Saint-Louis », pour motiver leur demande».



D’autant plus que, considèrent-ils, c’est manquer d’élégance militante d’accepter d’être au cœur d’un dispositif politique dont le seul but est de détruire notre parti, son chef et son candidat pour la présidentielle de 2019, le frère Karim Wade».