Saint-Louis : le directeur de l'hôpital régional dément formellement un deuxième décès

Lors de son intervention sur les ondes de la Radio Sénégal, le Directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis, Docteur Ousmane Guèye dément formellement la rumeur selon laquelle un deuxième étudiant serait décédé lors des affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Selon lui ''aucun n’autre étudiant n’est décédé''.



La blouse blanche a profité de l'occasion pour lister les étudiants blessés. " Il y'a deux étudiants blessés plus un corps sans vie. Les blessés sont pris en charge et leur pronostic vital n’est pas engagé", a-t-il dit.



Sur la mort de l’étudiant en 2e année à la section Français de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines de l’Ugb Mouhamadou Fallou Sène, il a tenu à préciser que c’est un corps sans vie qui a été acheminé à l’hôpital régional de Saint-Louis. Ainsi il a par ailleurs souligné que le plus grand nombre des blessés est à noter du côté des gendarmes.