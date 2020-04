Saint-Louis: le premier cas de Covid-19 est guéri, un nouveau positif annoncé

Le premier cas confirmé de coronavirus à Saint-Louis, une ville située sur la côte nord-ouest du Sénégal, interné à l'hôpital d'enfants de Diamniadio, est guéri. Le patient, de nationalité française, est autorisé à rentrer chez lui, ce jeudi.



Toutefois, selon la Rfm qui donne l’information, la Langue de Barbarie n’a encore fini avec le Covid-19. Mardi, un deuxième cas confirmé a été enregistré.



Pour rappel, jusqu’à mardi, le Sénégal a enregistré 190 cas officiels, 45 guéris, 143 malades sous traitement et un décès. Les régions de Dakar et Thiès sont les plus touchées par l'épidémie.