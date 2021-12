Saint Louis : le taux de diabétiques est 4 fois plus élevé que celui national

Avec un taux de prévalence qui dépasse largement le taux national, l’association des diabétiques et autres acteurs sociaux de la capitale du Nord mènent un grand combat contre la maladie.



« Si on rapproche la population du dépistage, on trouve que ça pourra peut-être inverser le taux de prévalence. Mais l’objectif encore, c’est de faire de sorte que les diabétiques puissent vivre avec leur diabète sans aucune complication », a indiqué Doudou Diop Président de l’Association des Diabétiques de Saint-Louis.



Plusieurs structures sanitaires ont bénéficié d’un appui en matériels pour accompagner les patients souffrant du diabète. L’objectif et de détecter très tôt les premiers signes avant les complications.



« Nous sommes venus accompagner ces structures sanitaires dans la lutte pour faire baisser le taux de prévalence », note Diénaba Ndiaye, Présidente de l’Alliance Sénégalaise pour la Solidarité.



Selon nos confrères de la Rfm, actuellement Saint-Louis enregistre plus de 25 mille patients du Diabète. Suffisant pour les acteurs de se lever pour renverser la tendance afin de stopper définitivement la maladie.