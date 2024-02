Saint-Louis : les étudiants de l’UGB suspendent leur mot d’ordre de grève illimitée

Dans la matinée du mercredi 21 février 2024, en Assemblée générale, les étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève illimitée décrété au lendemain de la mort de leur camarade Alpha Yoro Tounkara et de retourner en cours.



Cependant, ils n’ont pas manqué de dénoncer la mort de leur second camarade Prosper Clédor Senghor, à l’Hôpital Principal de Dakar où il était admis en réanimation.

«On a eu un réveil brutal après qu’on ait appris la triste nouvelle sur le rappel à Dieu de notre camarade Prosper Clédor Senghor, à Dakar. Il était en réanimation depuis le 10 février dernier, suite aux manifestations déclenchées à l’UGB pour réclamer justice pour le camarade Alpha Yoro Tounkara. Donc, c’est avec un cœur meurtri qu’on a reçu cette triste nouvelle», a déclaré Sambayel Sow, président de séance par intérim de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL).



Lui et ses camarades ont déploré et fustigé les tueries d’étudiants notées dans cette université depuis Mouhamadou Fallou Sène à Prosper Clédor Senghor mais le fait que les autorités n’agissent jamais pour que justice leur soit rendue, rapporte Sud Quotidien.



À en croire M. Sow, «il est important que les enseignements et apprentissages puissent reprendre dans cette université, de peur que les autorités en profitent pour essayer de la fermer».



Au terme de leur assemblée générale, les étudiants de l’UGB se sont rendus au portail de l’entrée principale de l’université où ils ont brandi le drapeau national et des pancartes pour exprimer, de manière pacifique, leur tristesse suite à la mort de l’étudiant Prosper Clédor Senghor.