Saint-Louis : les manifestants ont brûlé des cantines appartenant à des maures

Suite à la mort par balle d’un pêcheur de Guet Ndar dans les eaux mauritaniennes, des manifestations spontanées se sont produites à Saint-Louis. Cette marche improvisée a fait beaucoup de dégâts puisque des dizaines de cantines appartenant à des maures ont été incendiés.



Les manifestants entendaient protester, par ces actions, contre la mort d’un des leurs dans des circonstances qu’ils jugés suspectes. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour disperser la manifestation.



La mort du jeune homme âgé de 19 ans est survenue après que lui, et d’autres pêcheurs ont été surpris par les garde-côtes mauritaniens dans leurs eaux. Ce qui a révulsé le ministre de la Pêche Oumar Guèye qui est monté au créneau.



«Nous devons être en mesure de régler ces problèmes-là. Le Sénégal est un pays de paix, de dialogue comme nous le dit le Président Macky Sall, Il faudrait un dépassement. Mais ce qui se passe est suffisamment grave pour que nous puissions prendre un certain nombre de dispositions entre les deux Etats pour que ça ne se répète plus jamais».