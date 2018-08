Saint-Louis : un enfant de 3 ans tué par le mouton de Tabaski

Le mouton qui lui a donné le coup de tête fatal a été sacrifié lors des obsèques. Une triste nouvelle qui vient anéantir son père qui était hors de la région lors des faits.

Un enfant âgé de 3 ans et répondant au nom de P. Nd., a rendu l’âme ce week-end à Saint-Louis dans des circonstances singulières. Il a reçu un coup de tête d’un des béliers acquis par ses parents pour la fête de Tabaski. Il est mort au cours de son évacuation à l’hôpital.Le jeune garçon qui jouait au football avec ses amis non loin de l’enclos des moutons a tenté de récupérer son ballon qui avait atterri dans l’enclos.Pour le récupérer, l’enfant est entré dans l’enclos, et a effrayé le mouton qui, instinctivement, lui assène un coup de tête. Le jeune garçon est projeté contre le mur qui lui causa une blessure béante sur sa tête ce qui lui fait perdre beaucoup de sang. En cours d’évacuation à l’hôpital, Papis perd la vie renseigne L’Observateur.