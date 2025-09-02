Réseau social
Saint-Louis : un homme se jette du pont Faidherbe



Un drame s’est produit samedi soir aux environs de 22h45 sur le pont Faidherbe de Saint-Louis. Selon des témoins cités par Ndarinfo, « un homme a retiré ses chaussures avant de se jeter volontairement dans les eaux du fleuve Sénégal. »
 
Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement déployé des équipes pour tenter de retrouver la victime. Les recherches, menées jusque tard dans la nuit, n’ont pas  permis de retrouver l’homme.
 
Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.
 
Ndeye Fatou Touré

Mardi 2 Septembre 2025 - 20:38


