Saint-Louis : un homme se jette du pont Faidherbe

Un drame s’est produit samedi soir aux environs de 22h45 sur le pont Faidherbe de Saint-Louis. Selon des témoins cités par Ndarinfo, « un homme a retiré ses chaussures avant de se jeter volontairement dans les eaux du fleuve Sénégal. »
Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement déployé des équipes pour tenter de retrouver la victime. Les recherches, menées jusque tard dans la nuit, n’ont pas permis de retrouver l’homme.
Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.
Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement déployé des équipes pour tenter de retrouver la victime. Les recherches, menées jusque tard dans la nuit, n’ont pas permis de retrouver l’homme.
Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame.
Autres articles
-
Violences à Mbacké : le préfet maintient l’interdiction des matchs, mais autorise les entrainements
-
Numérique : l’ARTP dévoile ses priorités à l’UIT lors du Symposium mondial des régulateurs
-
Le Burkina Faso adopte une loi pénalisant l’homosexualité
-
Accident à Bignona : un mort et une vingtaine de blessés à Kaparan
-
Sénégal : l’ARM annonce la suspension des importations de bananes à compter du 1er septembre 2025