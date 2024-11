Saint-Louis : une digue en construction à Darou pour une protection contre les inondations

« Une digue est actuellement en construction sur le fleuve Sénégal plus précisément dans le quartier Darou pour protéger la partie nord de la ville de Saint-Louis contre les risques d’inondations », a annoncé la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) sur Twitter.



Cette infrastructure vise à renforcer la sécurité des populations riveraines et à prévenir les dégâts causés par les crues saisonnières du fleuve, qui menacent chaque année cette zone vulnérable.



La construction de la digue fait partie d’un vaste projet de protection côtière mené en collaboration avec les autorités locales et des partenaires techniques, répondant ainsi aux besoins urgents de sécurisation de la région.