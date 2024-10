Sainte-Bernadette : l'élève voilée autorisée à réintégrer l'école, selon sa maman

Tout est bien qui finit bien. La fille qui a été empêchée de suivre ses cours à cause de son voile à Sainte-Bernadette, sise à Baobab (Dakar), a été réintégrée. C'est ce qu'a fait savoir la maman de la fille contactée par PressAfrik ce jeudi. Selon la dame, cette décision fait "suite à la publication de l'arrêté ministériel".



A rappeler que cette affaire avait fait les choux gras de la presse en ligne et des bandes FM dans la journée du mercredi 09 octobre. Le sujet avait suscité beaucoup de commentaires dans les médias et réseaux sociaux. Cette affaire découle du débat sur le port du voile à l'école.