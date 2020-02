Saisie de 1.036 kg de Cocaïne au port de Dakar : l’audition du Colonel Thiam de la Douane reportée

L’audition du Colonel Thiam de la Douane, qui avait été fixée le 25 février 2020, a été reportée à une date ultérieure. Pour cause, le soldat de l’économie du secteur où les 1.036 kg de cocaïne ont été saisis au port autonome de Dakar, était empêché, selon L’Observateur.



Le Doyen des juges d’instruction du 1er cabinet du Tribunal de grande instance de Dakar qui a hérité de l’affaire, a amorcé le dernier virage de son enquête en phase d’être bouclée. Il ne restait plus qu’un pas important à poser. Celui de l’audition du Colonel Thiam.



Les saisies successives de 228 kg et 798 kg cocaïne au port autonome de Dakar, les 27 et 30 juin 2019, à bord du navire ‘Grande Nigéria’, avait défrayé la chronique, ce, à la suite de vagues arrestations.