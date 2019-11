Saisie de 1.036 kg de cocaïne au port de Dakar: inculpés dans cette affaire, les deux Allemands sont rentrés au bercail

Les deux Allemands arrêtés dans l’affaire de saisie de 1.036 km de cocaine au Port autonome de Dakar, « pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue », sont rentrés au bercail depuis le 5 novembre dernier, révèle L’Observateur, qui ajoute qu’après la liberté provisoire, le Doyen des juges Samba Sall a signé leur autorisation de sortie du territoire.



« La requête que l’on avait introduite pour leur sortie du territoire a été approuvée et ils sont partis. On a introduit la requête le 23 octobre 2019. Elle a été signé le 4 novembre et ils sont partis le mardi 5 du même mois », a dit Me Cheikh Amadou Ndiaye, avocat.



Depuis l'éclatement de cette affaire, le 29 juin dernier, 15 personnes de nationalités différentes, avaient été arrêtées.