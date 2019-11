Saisie de cocaïne par la marine: nouvelle disparition de 500 kg d'une valeur de 45 milliards FCFA

Plus d'une tonne de cocaïne a été saisie jeudi denier par la marine nationale du Sénégal au large de Dakar, lors d'une patrouille en mer menée à bord du "Fouladou" en coordination avec la Guardia civile espagnole. L'embarcation serait partie de l'Amérique du Sud et ralliait l'Espagne.



Ce lundi, le quotidien "Tribune" révèle que la quantité dernièrement annoncée peut ne pas être le cas. Il est soutenu que la quantité réceptionnée pourrait s'élever à près de 1.700 kg en lieu et place des 1.260 kg, comme annoncé par la presse. Il y aurait donc un gap de 500 kg dont la valeur est estimée à 45 milliards Fcfa.



La disparition de drogue se fait de plus en plus fréquente au Sénégal. Fin juin, il a été révélé que la quantité de cocaïne saisie au Port de Dakar est supérieure aux 238 kilogrammes annoncés. Selon nos informateurs de Seneweb, il manquait au décompte officiel 80 kg.