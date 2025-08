Saisie de drogue à Rufisque : 643 kg de cocaïne interceptés lors d’une opération conjointe Douanes-Gendarmerie

Une opération combinée des Douanes sénégalaises et de la Gendarmerie nationale effectuée le lundi 04 août 2025 aux environs de 5h du matin à la cité Noflaye de Rufisque a abouti à la réalisation d'une saisie de 643 paquets de cocaïne, selon un communiqué conjoint des deux forces publié sur les réseaux sociaux.



Tout est parti de « l'exploitation judicieuse d'un renseignement faisant état d'un trafic sophistiqué de stupéfiants dans la zone », précise le document. Un dispositif mis en œuvre par un service de patrouille a été minutieusement mené par les agents de la Brigade territoriale de Gendarmerie de Sangalkam, en collaboration avec ceux de la Subdivision des Douanes de Dakar-Extérieur.



Au cours de leur patrouille, un véhicule Toyota Prado de couleur blanche stationné sur une piste latérite à la périphérie de Noflaye a attiré l'attention des éléments. Après vérifications, il a été constaté que personne ne se trouvait à bord.



Poursuivant leurs investigations dans les alentours du site, les éléments de la patrouille mixte ont surpris trois individus en train de transférer une marchandise suspecte dans deux véhicules « Van » dont un de marque Mercedes et l'autre de marque Peugeot.



Surpris dans leur forfait, deux individus ont pris la fuite, tandis que le troisième a été très vite maitrisé par les éléments sur place.



En raison des profonds soupçons sur ces manœuvres, à cette heure très matinale, les agents des Douanes et les gendarmes ont procédé à l'inspection physique desdits véhicules. C'est ainsi qu'ils ont découvert les six cent quarante-trois (643) Kg de cocaïne emballés dans des sachets d'un kilogramme conditionnés dans des sacs en jute.



« A l'issue de cette opération, des tests ont été effectués sur les produits suspects par le Groupe de Lutte anti-drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale. Ils se sont révélés positifs à la cocaïne », indique le communiqué.

La marchandise prohibée a été sécurisée et une enquête est ouverte.



Cette opération entre dans la mutualisation des moyens et des efforts entre les Forces de Défense et de Sécurité, conformément aux instructions des autorités des deux institutions et réaffirmées lors des visites de courtoisie et séances de travail tenues récemment entre elles.



Les Douanes sénégalaises et la Gendarmerie nationale renforcent leur engagement commun à « œuvrer en parfaite synergie pour mieux faire face à la Criminalité transnationale organisée ».



Les deux institutions invitent les populations à renforcer la « collaboration avec leurs unités et services, notamment en termes d'alerte, d'appui en renseignements et de soutien renforcé à l'action des Forces de Défense et de Sécurité ».