Saisie de drogue : l'AIBD et Kédougou terreaux fertiles des trafiquants

Dans ce cadre, informe la Douane, "1. 306,24 kg de cocaïne saisis à Moussala". "Cette saisie a été effectuée, le samedi 15 juin vers 09 heures, par la Brigade commerciale des Douanes de Moussala, Subdivision de Kédougou, Région douanière du Sud-est", a informé le communiqué. "En effet, sur la base d’indices et de critères objectifs, les agents de ladite unité ont intercepté un camion frigorifique qui roulait sur l'axe Moussala-Kedougou en provenance d’un pays limitrophe. La fouille du camion a permis de mettre la main sur 264 plaquettes de cocaïne d’un poids total de 306, 24kg soigneusement dissimulées dans une cachette aménagée à l’intérieur du compartiment de ventilation du frigo. La contrevaleur totale de la saisie est estimée à 24.530.000.000 de francs CFA. L’enquête suit son cours", affirme la même source.



L'aéroport international Blaise Diagne ( AIBD) est en passe de devenir le terreau fertile des narcotrafiquants. Mais, là également, les services de la Douane restent vigilants et attentifs. Ainsi, informe les services de communication de la Douane, "2. 18 kg de cocaïne interceptés à l’aérogare de l’AIBD".



Dans le cadre du contrôle ciblé de bagages transitant par l’Aéroport international Blaise Diagne, informe de plus, les services de la Douane, "la Brigade de contrôle relevant de la Subdivision des Douanes de l’AIBD, Région douanière de l’Ouest a procédé, le samedi 15 juin 2024 à 14 heures, à la prise en charge et au traitement d’une valise suspecte repérée dans la soute à bagages de l’aérogare de l’AIBD. Ladite valise fait partie d’un lot de bagages non accompagné en provenance d’un pays frontalier du Sénégal et à destination d’un pays de l’Union européenne. Le passage de la valise en question au scanner douanier a permis de constater la présence de plaquettes qui, après ouverture et test, se sont révélées positives à la cocaïne. Il s’agit de 16 plaquettes d’un poids total de 18 kg. La contrevaleur totale est estimée à 1 440 000 000 de francs CFA. Cette saisie est le résultat d’une collaboration fructueuse entre la Brigade de Contrôle des Douanes, la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS) et les agents des Douanes en service à la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT)".