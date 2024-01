Saisie de trois (3) milliards de faux billets : un chef religieux et ses complices déférés ce lundi

L'enquête sur l’importante saisie de trois (3) milliards de francs CFA en faux billets noirs par le commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao est terminée. Le chef religieux, son chambellan et l'imam, tous arrêtés à Thiès, seront déférés ce lundi matin devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Le réseau de faux-monnayeurs opérant entre Thiès et Sébikotane a été démantelé grâce à une descente fructueuse des forces de l'ordre à Thiès. Trois individus ont été interpellés en possession de faux billets en dollars, équivalant à trois (3) milliards de francs CFA.





Le chef religieux S. B. Aïdara, son chambellan M. T., et l'imam A. A. P., anciennement enseignant à la retraite, ont été identifiés comme les principaux acteurs de cette opération. Lors de la perquisition, un pistolet automatique a également été découvert dans le domicile du chef religieux, qui ne possédait pas de permis de port d'arme. Le trio est actuellement en garde à vue pour « association de malfaiteurs, contrefaçon de faux billets et détention d'arme à feu sans autorisation administrative ».





Cet exploit des forces de l'ordre a été rendu possible grâce à l'exploitation d'informations provenant d'une source crédible.