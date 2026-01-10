Saisine du Procureur général : Mame Mbaye Niang porte plainte contre des avocats d’Ousmane Sonko

L’ancien ministre Mame Mbaye Niang a déposé, le 2 janvier 2026, deux plaintes distinctes visant des membres du pool d’avocats du Premier ministre Ousmane Sonko. D’après le journal L’Observateur, les requêtes ont été adressées respectivement au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar et au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal.



Dans ces plaintes, Mame Mbaye Niang accuse Mes Macodou Ndour, Massokhna Kane, Magna Brice Sylva et Abdy Nar Ndiaye de « diffamation, faux intellectuel et violation des règles de la profession d’avocat ». Cette initiative intervient alors que les autorités judiciaires s’activent à relancer la procédure liée au dossier de diffamation ayant opposé par le passé Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko dans l’affaire du PRODAC.



D’après le journal, l’affaire trouve son origine dans une conférence de presse tenue le 22 décembre 2025 par les avocats du Premier ministre. À cette occasion, Me Macodou Ndour aurait affirmé que Mame Mbaye Niang avait fait décaisser plus de 2 milliards de FCFA au profit de la société Green 2000, en signant un ordre de démarrage des travaux sans qu’un marché ne soit préalablement conclu. Des propos que l’ancien ministre qualifie d’« archi-faux ».



Toujours selon L’Observateur, Mame Mbaye Niang estime que ces déclarations portent gravement atteinte à son honneur et à sa considération, allant jusqu’à suggérer une entente frauduleuse autour de fonds publics. Il soutient que l’ordre de démarrage évoqué est postérieur à la signature du marché, et affirme que toute autre version relèverait du faux destiné à tromper l’opinion.



Dans sa plainte, il reproche également à Me Abdy Nar Ndiaye d’avoir relayé ces accusations en wolof, tandis que Me Massokhna Kane est accusé d’avoir évoqué l’existence d’un rapport l’incriminant pour détournement de deniers publics. Une affirmation que Mame Mbaye Niang considère comme mensongère et constitutive de faux intellectuel, d’autant plus qu’elle aurait été reprise dans des médias à forte audience comme TFM et Seneweb TV.



L’ancien ministre indique avoir joint à sa plainte une clé USB contenant l’ensemble des déclarations incriminées. Il sollicite ainsi que les autorités judiciaires prennent les mesures nécessaires et appliquent les sanctions prévues par la loi.



Mame Mbaye Niang a réaffirmé les mêmes propos et reproches dans la plainte adressée au Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal visant Mes Macodou Ndour, Massokhna Kane, Magna Brice Sylva et Abdy Nar Ndiaye



« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance des faits qui constituent une violation des règles de votre profession pour diffamation et faux intellectuel », par les avocats susnommés, mais aussi ces actes posés par ces avocats sont contraires aux principes déontologiques écrit-il dans sa requête. Avant d'ajouter que ces actes posés par ces avocats sont contraires aux principes qui régissent leur profession et nuisent à l'image de l'Ordre des Avocats.

