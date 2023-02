Salah poussé vers la sortie par Liverpool, l’énorme colère d’Arsenal contre l’arbitrage anglais

Salah n’est plus dans les plans de Liverpool pour le futur, Arsenal est offusqué par l’arbitrage et l’Espagne adule le Real Madrid, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Le divorce entre Salah et Liverpool



D’après le média Football Insider, les dirigeants de Liverpool prévoient une refonte majeure de l’effectif à cause de la saison calamiteuse de l’équipe. La vente de Sadio Mané l’été dernier a permis le recrutement de Darwin Nunez. Le club veut répéter ce schéma en vendant un gros salaire du club pour signer un joueur prometteur qui a une forte valeur. Liverpool aurait établi une liste où l’on retrouve Diogo Jota, Van Djik, et surtout Mohamed Salah. Liverpool serait prêt à accepter n’importe quelle offre qui dépasserait les 50 millions de livres pour l’attaquant égyptien.





L’arbitrage coûte la victoire à Arsenal





À Arsenal, le ton est monté dans le vestiaire, mais cette fois tout le club était uni contre un ennemi commun : la Var. Bien évidemment, le porte-parole du groupe, c’est l’entraîneur, Mikel Arteta, qui n’a pas été tendre avec les décisions d’arbitrages comme l’explique le Mail on Sunday. Le patron des Gunners, a accusé les responsables de «changer les règles» après avoir validé le but d’Ivan Toney, qui permet Brentford d’égaliser et donc, d’arracher un précieux match nul 1-1 à l’Emirates Stadium. Pinnock et Norgaard étaient pressenti hors jeu, mais la Var les a innocentés. Pour le Daily Express, «Ivan porte un coup au titre» aux Gunners. Manchester City n’est plus qu’à 6 points du leader londonien.



Le Real Madrid assure encore



Le Real Madrid a, une nouvelle fois, remporté la Coupe du Monde des clubs hier en battant Al-Hilal 5-3. Une finale prolifique en buts. Le Real, pour Marca, c’est «la 8ème merveille du Monde». Le journal nous rapporte une statistique impressionnante : depuis 2002, Madrid a disputé 18 finales internationales et n’en a perdu qu’une.