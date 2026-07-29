Période de soudure : six départements en insécurité alimentaire sévère, le Premier ministre mobilise les fonds d'urgence

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 juillet 2026, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire du pays, en cette période critique de soudure (juin-juillet-août).



Selon lui, la « période de soudure » constitue un cap très stressant pour les populations et le bétail.

Il a mis en exergue les derniers résultats de la session d’analyse du Cadre harmonisé sur la sécurité alimentaire, sous la houlette du Secrétariat technique du Conseil national de Sécurité alimentaire.



Ces résultats font ressortir une dégradation significative de la situation alimentaire, avec une importante population en insécurité alimentaire sévère, localisée, notamment dans les Départements de Goudiry, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou.



Pour assurer la prise en charge efficace de cette situation, le Premier ministre a demandé au Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan de mobiliser d’urgence l’intégralité des fonds nécessaires á la couverture des besoins financiers identifiés par le Plan national de Réponses (PNR), principal référentiel des interventions en matière de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales.



Le chef du gouvernement a engagé toutes les structures intervenant dans ce cadre à veiller à la mobilisation proactive et efficace de leurs mécanismes d’intervention. Il s’agit, entre autres, du Fonds de Solidarité nationale (FNS), du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience du Sénégal (CSAR), du Conseil national de Développement de la Nutrition (CNDN), de l’Opération de Sauvegarde du Bétail (OSB) et du Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF).



Enfin, le Premier ministre a annoncé la tenue d’un Conseil interministériel d’évaluation de l’état de prise en charge de la situation alimentaire la semaine prochaine.



Il a clos sa communication en informant les ministres qu’une circulaire leur sera adressée incessamment, relative au suivi rapproché des entités placées sous leur tutelle technique, en ce qui concerne les décisions prises par les organes exécutifs, notamment du secteur parapublic, en matière de gestion des ressources humaines de leurs structures. Ces décisions devront se conformer aux lois et réglements en vigueur, en veillant en particulier au strict respect des procédures édictées par la législation du travail.