Salimata Diaw risque 5 ans de prison pour avoir charcuté sa co-épouse : sa version des faits...

"Je regrette", a déclaré Salimata Diaw vendredi dans la salle archicomble du tribunal de Grande instance de Pikine, où a été enrôlée cette affaire de coups et blessures volontaires. Elle a révélé les raisons qui l'ont poussé à asséner à sa coépouse Oumou Diop des coups de machette, ayant entraîné une incapacité de travail de 60 jours. "Le jour des faits, j’ai aperçu Oumou passer devant notre maison alors que je m’apprêtais à faire le linge. Et lorsque je l’ai vue, ma colère m’a dominée. Je suis allée à la cuisine pour prendre la machette pour sortir aller à sa rencontre. Je l’ai trouvée en train d’acheter du pain chez la vendeuse de petit déjeuner du quartier, c’est là que je lui ai asséné les coups de machette", a-t-elle raconté avant d'évoquer les "mauvais traitements" que son mari lui infligeait :"Mon mariage avec mon mari a été arrangé par nos deux oncles. Moi j’habitais à Mboro, c’est lorsque je me suis mariée avec Adama Sy que je suis venue à Dakar. Au début on n’avait pas de problèmes mais au bout d’un moment il a commencé à me battre. J’ai même avorté à cause de ces coups. Il prenait des excitants, car je voyais souvent des bouteilles d’alcool".



Des regrets et des révélations qui ont laissé l'avocat de sa coépouse indifférent. Me Bocar Arfang Ndao a même estimé qu'en lieu et place de l'incrimination de "Coups et blessures volontaires", retenue depuis l'enquête préliminaire, Salimata Diaw devait être poursuivie pour tentative de meurtre, en rapport avec la préméditation qui a précédé son acte.



Le procureur, qui a fait fi des regrets de Salimata Diaw, a requis 5 ans de prison contre elle et le versement de 500 mille Fcfa à sa coépouse.