Salon des inventions de Genève : le Sénégal remporte 8 médailles sur 8 projets présentés

Le Sénégal a marqué l'histoire de la 51ᵉ édition du Salon international des inventions de Genève en réussissant l'exploit de voir l'intégralité de sa délégation récompensée. Les huit inventions présentées par les chercheurs sénégalais ont toutes décroché une médaille (or, argent ou bronze), faisant du Sénégal le seul pays d'Afrique de l'Ouest représenté à ce sommet mondial de la technologie. Sous la direction du professeur Dathe, les inventeurs ont dédié cette moisson de distinctions au Président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, saluant par la même occasion le soutien du ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, à l'écosystème national de l'innovation.



Parmi les performances les plus remarquables, le professeur Diouma Kobor, directeur général de l'ANER, a remporté la médaille d'or pour un procédé révolutionnaire de nanotexturation du silicium. Son invention permet d'augmenter drastiquement le rendement des panneaux solaires : en réduisant la réflexion lumineuse à seulement 3 %, elle garantit un taux d'absorption d'énergie supérieur à 97 %. Dans le domaine du numérique, Maguette Sylla a brillé avec deux projets : « Tera by Weccat SAS », une borne intelligente agrégeant les portefeuilles crypto-mobiles via la technologie NFC, et « Quitus », un assistant biométrique scolaire automatisant le suivi des élèves et l'alerte des parents par SMS.



L'engagement environnemental et social a également été au cœur des distinctions sénégalaises. Souleymane Ciss a défendu avec succès « Sunu Plastic Odyssey », un réseau de micro-usines low-tech transformant les déchets plastiques en matériaux de construction comme des pavés ou des tuiles, avec un objectif de création de 150 emplois. Dans le secteur de la santé, Mor Talla Ndiaye a présenté « Kaarangue », une poubelle intelligente automatisant le tri des déchets biomédicaux pour réduire les risques d'infection en milieu hospitalier. Enfin, l'ingénieur Alioune Ndiaye a été récompensé pour son séchoir solaire alimentaire intelligent et connecté, offrant une solution technologique de pointe aux défis de la transformation agroalimentaire sur le continent.



Cette performance exceptionnelle confirme que la recherche sénégalaise est capable de concevoir des solutions concrètes et compétitives face aux défis mondiaux de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de l'environnement.