Saly : Appel plaide pour la promotion des femmes dans les instances de décision et se prononce sur les élections...

Contribuer à la promotion active de la participation des femmes aux structures de pouvoir et à la prise de décisions, ainsi que de la prévention de la violence sexiste reste l'objectif de l'Ipao. Ceci en collaboration avec les médias, prétexte d'un atelier de renforcement des capacités des médias à produire et diffuser une information documentée sur les droits des femmes. Cependant, le président des éditeurs de la presse en ligne a abordé la question des élections pour faire l'état de la préparation et la lutte contre les fake news.