Saly : saisie de billets noirs d’une valeur de 4,3 milliards de francs CFA

Les éléments de la Brigade de recherche du commissariat urbain de Saly ont procédé le 23 mars aux alentours de 22 h à l’interpellation de Mme A. S., en possession de coupures de billets noirs. La valeur de cette saisie est estimée à quatre milliards trois cents millions de francs CFA (4.300.000.000 F CFA). Selon des informations de la Police, cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel qui a permis de localiser une transaction suspecte près d’une auberge, entre la mise en cause et des individus non encore identifiés.



Les billets noirs, utilisés dans des transactions illégales et souvent associés à des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent ou la fraude, ont été saisis lors de l’opération. D'après les informations communiquées par la police, Mme A. S. a été immédiatement placée en garde à vue pour détention de ces coupures illégales.



Cette interpellation, d'après la même source, ne constitue que la première étape d’une enquête plus vaste. La Police nationale a lancé des recherches supplémentaires en vue d’identifier et d'interpeller toutes les personnes impliquées dans cette affaire.