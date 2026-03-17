Saly : un contrôle de routine pour port de casque vire à une saisie de 23 kg de chanvre indien

Le commissariat urbain de Saly a réalisé un coup de filet spectaculaire le dimanche 15 mars 2026, au détour d'une opération de sécurisation routière. Lors d'un check-point érigé au croisement de Saly pour contrôler le port du casque chez les motocyclistes, les agents ont intercepté une cargaison de 23 kilogrammes de chanvre indien. Les convoyeurs, qui circulaient sur une motocyclette sans équipement de sécurité, ont réussi à prendre la fuite à pied après une course-poursuite mouvementée dans les ruelles sablonneuses du secteur.



L'incident a débuté dans la matinée lorsque les forces de l'ordre ont sommé le conducteur et son passager de s'immobiliser. Refusant d'obtempérer, les deux individus ont tenté de forcer le passage en fonçant sur les policiers. Dans leur manœuvre désespérée, les suspects ont perdu l'équilibre et chuté de leur engin. Abandonnant sur place leur motocyclette ainsi qu'un sac de voyage bicolore rouge et noir, ils se sont engouffrés dans les quartiers environnants pour échapper à l'interpellation.



La fouille minutieuse du matériel abandonné par les fugitifs a révélé l'ampleur du trafic. Les agents ont découvert 17 blocs de chanvre indien dissimulés dans le sac de voyage, tandis que 6 blocs supplémentaires étaient soigneusement cachés sous la selle de la moto. Au total, ce sont 23 blocs, pesant chacun environ un kilogramme, qui ont été retirés du circuit de distribution illicite.



La drogue a été placée sous scellés et le véhicule immobilisé dans les locaux du commissariat de Saly. Bien que les suspects courent toujours, les enquêteurs exploitent actuellement les indices retrouvés sur place et les caractéristiques de la motocyclette pour identifier et interpeller les propriétaires du chargement. Cette saisie fortuite illustre l'efficacité des contrôles routiers dans la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants dans la zone balnéaire.