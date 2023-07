Saly : un garçon de 7 ans meurt noyer dans la piscine de l'hôtel Les Filaos

Un drame s’est produit dimanche entre 11 heures et midi, à l’hôtel Les Filaos de Saly, sur la Petite-Côte, au sud de Dakar. Un enfant âgé de 7 ans, du nom de Nabary Badji, s’est noyé dans la piscine de l’établissement.



Selon Libération, malgré la surveillance des lieux, les responsables de l'hôtel ont pris plusieurs minutes avant de constater que l’enfant était au fond de l’eau. Ce dernier était venu accompagner de son père, Lamine Badji, dans le cadre de la sortie annuelle des membres du cabinet de notaires Daniel Sédar Senghor, et Jean Paul Sarr.



Suite à ce drame, l’hôtel a dégagé toutes ses responsabilités. Ce qui a mis le papa de la victime dans une colère noire. Il a déposé une plainte au niveau du commissariat de Saly.



Le corps sans vie de Nabary Badji a été acheminé à l’hôpital Idrissa Pouye ( ex Cteo) pour les besoins d’une autopsie.



Le journal informe que ce qui est sidérant c’est que l’hôtel a continué ses animations malgré le drame.