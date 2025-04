Samba Dang prend la défense des FDS : "Aucun agent n'a commis de forfaiture, c'est plutôt le n° 9 qui accomplissait vos basses œuvres"

S’adressant aux députés de l’opposition, anciens membres de la majorité sous Macky Sall, le député Pastef Samba Dang s’est montré sans concession. « Vous devriez vous mettre à genoux et demander pardon aux Sénégalais pour le mal que vous leur avez fait », a-t-il lancé. « Mais non, vous prenez un malin plaisir à ajouter à notre douleur. Vous qui parlez aujourd’hui, où étiez-vous quand on nous tuait, quand on nous torturait ? »



Poursuivant sa diatribe, l’élu a averti : « Si vous pensez que les forces de l’ordre ignorent vos manœuvres, vous vous trompez lourdement. Je vous le dis ici : ces forces réclament justice, car elles ont été formées, contrairement aux nervis qui sévissaient au siège de l’APR. Aucun agent des forces de l’ordre n’a commis de forfaitures ; c’est plutôt le numéro 9 qui accomplissait vos basses œuvres»



Il a conclu par un hommage appuyé : « Bravo à nos forces de l’ordre. »