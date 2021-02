Sampaoli veut venir à l’OM

Jorge Sampaoli est bel et bien sur les tablettes de l’OM et de Pablo Longoria. Et l’intérêt est réciproque. Joint ce lundi par RMC Sport, l’un des associés de l’entraîneur argentin reconnaît que des contacts et des discussions existent avec l’Olympique de Marseille. Jusqu’à présent, les échanges ont porté principalement sur la disponibilité de Sampaoli, sa volonté de venir ou non et sur le projet sportif du club olympien.



Aucune négociation financière ou contractuelle n’a encore commencé. Mais, lors des échanges avec l’OM, l’ancien sélectionneur de l’Argentine a fait savoir au club marseillais qu’il est prêt à relever ce challenge à l’OM, et qu’il "veut venir à Marseille", pour reprendre précisément les termes de son représentant.

Comme indiqué récemment dans divers médias, Sampaoli souhaite tout de même finir la saison au Brésil, avec l’Atlético Mineiro, son club actuel, troisième d’un championnat qui se termine fin février. Une arrivée à Marseille ne se ferait donc pas avant le mois de mars.



Est-ce que l’OM est prêt à attendre le technicien argentin, dont la possible arrivée suscite beaucoup d’enthousiasme chez les supporters de l’OM? Vu l’enchaînement des matchs, et le bon feeling général entre le staff de Nasser Larguet et les joueurs, les dirigeants olympiens semblent avoir la volonté de ne pas se précipiter. Mais Sampaoli n’en a pas à ce jour la certitude. Il attend la suite des échanges avec l’OM. Rien ne permet d’affirmer aujourd’hui que Sampaoli est l’unique priorité de Pablo Longoria, qui a pris contact avec plusieurs entraîneurs, suite au départ d’André Villas-Boas.



