Samuel Eto'o réagi à son élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football

« Je me souviendrai d’aujourd’hui comme l’un des moments les plus fiers de ma vie. Je suis profondément reconnaissant d’avoir été élu nouveau président de la FECAFOOT. Chaque vote représente l’énergie et l’ambition de notre famille du football pour amener notre sport bien-aimé à un niveau que nous n’avons jamais vu auparavant », a écrit l’ancien capitaine des Lions.

Le double champion d’Afrique Samuel Eto’o remporte les élections à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football. Il a obtenu davantage de voix (43 sur 74) que le président sortant, Seidou Mbombo Njoya, lequel était en place depuis 2018. A l’issue de son élection, Samuel Eto’o s’est engagé à révéler les nombreux défis du football camerounais.