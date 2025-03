Samuel Sarr face à la Chambre d’accusation : une nouvelle bataille pour la liberté provisoire le mardi 18 mars

L’ancien ministre de l’Énergie sous Wade et ex-directeur général de West African Energy (WAE), Samuel Sarr, attend la décision de la Chambre d’accusation qui statuera le mardi 18 mars sur une nouvelle requête introduite par ses avocats, rapporte Les Échos.



C'est donc une seconde manche pour les avocats de Samuel Sarr qui avaient perdu la première à la suite d'une confirmation de la première ordonnance de refus. Mes Baboucar Cissé, Cheikh Ahmadou Ndiaye, Dionwar Soumaré et Cie devront batailler ferme pour convaincre les juges de la juridiction d'instruction de recours afin d'obtenir un ticket de sortie pour leur client.



En fait, Samuel Sarr avait introduit une demande de liberté provisoire qui a été rejetée et l'ordonnance de refus a été attaquée devant la Chambre d'accusation. Seulement avant que la Chambre ne statue sur ce recours une autre demande a été introduite au niveau du juge d'instruction.



Cette nouvelle demande a également été rejeté par le magistrat instructeur qui a estimé qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux et qu'il y a des risques de collusion entre Samuel Sarr et un tiers impliqué. C'est cette deuxième requête qui a été attaquée et que la juridiction de recours va examiner le mardi 18 mars prochain le premier recours ayant déjà été rejeté. Samuel Sarr peut espérer.