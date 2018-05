Samuel Sarr propose de réaffecter les 30 milliards de la DER aux étudiants

Après le drame qui s’est produit mardi lors des affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), le candidat à la présidentielle de 2019 par ailleurs ancien ministre de l’Energie a fait des propositions pour résoudre définitivement la question du paiement des bourses.



Sur ce, Samuel Sarr a proposé la réaffectation des 30 milliards de la Délégation de l’entrepreneuriat rapide (Der) pour la résolution des problèmes de l’école et de l’Université et non à des fins électorales.