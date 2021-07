Sanctions à l’UCAD: des étudiants s’insurgent contre la décision du Conseil de discipline et menacent de se faire entendre

La Coordination de listes et coalitions de la liste d’étudiants ont tenu un sit-in, mardi devant le Rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour s’insurger contre la suspension de certains étudiants. Ces derniers parlent d’abus de pouvoir et menacent de se faire entendre.



« On nous a conviés à un Conseil de discipline de façon active avec des procédures vicieuses. Et le Recteur s’est permis de sanctionner des étudiants sans pour autant leur donner des motifs valables. Il a dit à certains de ces étudiants qu’ils ont envoyé des messages au doyen, alors que ce n’est pas le cas. Pour juste montrer l’irresponsabilité de l’administration, ils les ont conviés, le jour même du conseil de discipline. C’est anormal. Nous nous insurgeons contre cela. Tout ce que l’administration est en train de faire c’est de l’abus de pouvoir contre des étudiants », martèle Mbaye Diouf leur porte-parole au micro de Walf radio.