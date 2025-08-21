Sanctions américaines : l’UMS apporte son soutien au magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang

L’Union des magistrats sénégalais (UMS) a réagi aux sanctions imposées par les États-Unis contre certains membres de la Cour pénale internationale (CPI), parmi lesquels figure le procureur adjoint Mame Mandiaye Niang. Dans le communiqué parvenu à PresssAfrik, l’organisation dit avoir appris « avec consternation » cette décision américaine.



« L’UMS salue la position adoptée par l’État du Sénégal en faveur de l’indépendance de la justice et du droit pour les magistrats de la CPI d’exercer leurs missions de façon libre et sereine. Elle insiste sur la nécessité de garantir aux juges, et plus particulièrement à ceux engagés dans la justice pénale internationale, des conditions de sécurité et de liberté qui leur permettent de travailler sans ingérence », lit- sur la note.



Le bureau exécutif de l’Union réaffirme par ailleurs son « soutien et sa solidarité à son collègue sénégalais ainsi qu’aux autres magistrats visés. »



Pour l’UMS, ce contexte difficile renforce la nécessité de défendre les institutions judiciaires internationales et le principe d’une justice indépendante, à l’abri de pressions politiques ou diplomatiques.