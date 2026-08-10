Fonction publique : Mamadou Lamine Dianté réclame des moyens matériels et informatiques pour les Inspections du travail

Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, était en visite ce lundi dans la zone nord pour faire un état des lieux des services régionaux de son département. Accompagné de la gouverneure de la région, Ndèye Nguénar Mbodj, et de plusieurs autorités déconcentrées, il a recensé les difficultés rencontrées par les agents sur le terrain.



« L'objectif de cette visite est d'abord de nous enquérir des conditions de travail et du niveau de satisfaction des doléances exprimées par les usagers. Nous avons recensé l'ensemble des problèmes qui nous ont été soumis, et nous essaierons d'y apporter une réponse dans les meilleurs délais », a déclaré M. Dianté.



Il a souligné que les difficultés rencontrées concernent surtout le manque de moyens matériels, de véhicules, d'équipements informatiques, mais aussi l'insuffisance de personnel.



Un déficit de personnel à Louga



« Nous ne disposons que de six agents pour la fonction publique à Louga. Au regard de l'étendue de la région, des missions qui leur sont assignées et de la densité des entreprises qu'il y a dans la zone, il est évident qu'il existe un déficit de personnel », a-t-il noté.



Le ministre s'est toutefois félicité du fait que, malgré ce déficit, les agents s'organisent pour accomplir leur mission de manière relativement correcte. « C'est à ce niveau qu'il faut les féliciter, mais aussi les accompagner afin que toutes les entreprises puissent bénéficier du concours technique de nos services », a-t-il martelé.



Mamadou Lamine Dianté a par ailleurs informé que les projets du Code du travail et du Code de la sécurité sociale sont actuellement à l'Assemblée nationale. Selon lui, une fois adoptés, ces textes permettront de renforcer les moyens juridiques et humains des Inspections du travail.



Il a expliqué qu'un nouveau droit de la fonction publique encadre désormais le fonctionnement des bureaux relais. « Dans le cadre de la réforme du service public, nous voulons intégrer tous ces aspects afin de bâtir une cohérence allant dans le sens d'offrir un service public plus performant au bénéfice des usagers », a-t-il conclu.