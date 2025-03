Santé : 20 nouvelles ambulances médicalisées réceptionnées pour améliorer l'accès aux soins

Ces ambulances viennent renforcer le plateau technique médical du Sénégal, en particulier pour faire face aux urgences médicales, et répondent à un besoin pressant dans les zones reculées du pays. Le ministre Ibrahima Sy a souligné que ces véhicules sont essentiels pour améliorer l'accès aux soins dans des régions où les infrastructures sanitaires demeurent insuffisantes. Selon lui, "cela est important parce qu’il concerne les zones reculées et ces ambulances vont combler un gap en matière d’accès aux soins".



Chaque ambulance médicalisée a coûté environ 60 millions de FCFA, un investissement majeur pour soutenir les infrastructures sanitaires du pays. Le ministre a précisé que ces nouvelles ambulances ne sont pas seulement un ajout logistique, mais une réponse stratégique à l’enjeu de la mobilité pour les soins d'urgence.

Le ministre Ibrahima Sy a également insisté sur le fait que l’équité sociale était la priorité dans la répartition de ces ambulances. La distribution se fera sur la base d’un ciblage stratégique, en priorisant les zones les plus vulnérables, notamment Ziguinchor, Kolda, Tambacounda, Kaffrine, et Sédhiou. Toutefois, il a précisé que d’autres régions pourraient également bénéficier de ces ambulances dans le cadre d’une appropriation plus large du matériel.



Enfin, le ministre a lancé un appel aux autorités locales et aux bénéficiaires pour une gestion et un usage approprié de ces nouvelles ambulances. Il a souligné qu’une bonne gestion de ces véhicules de santé est essentielle pour garantir leur efficacité à long terme et leur impact positif sur la santé publique.



L’acquisition de ces 20 ambulances médicalisées représente une avancée significative dans le renforcement du système de santé au Sénégal. Elle contribue non seulement à améliorer l’accès aux soins d’urgence dans les zones les plus reculées, mais aussi à répondre à un besoin urgent d’infrastructures de santé performantes dans tout le pays.