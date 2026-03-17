Santé : 30 nouveaux experts en anesthésie formés à l'UGB

La 6ème promotion en sciences infirmières d'anesthésie et de réanimation de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a reçu ses diplômes ce mardi. Ces 30 nouveaux spécialistes sont prêts à être déployés dans les 14 régions du Sénégal.
Leur mission principale : lutter contre la mortalité maternelle et infantile, un fléau souvent aggravé par le manque de personnel qualifié dans les blocs opératoires. Le professeur Mohamed Lamine Fall a souligné que ces diplômés viennent combler un déficit critique en ressources humaines. Malgré des plateaux techniques parfois précaires, ces experts ont été formés pour assurer une prise en charge efficace des patients en détresse sur l'ensemble du territoire.
Leur mission principale : lutter contre la mortalité maternelle et infantile, un fléau souvent aggravé par le manque de personnel qualifié dans les blocs opératoires. Le professeur Mohamed Lamine Fall a souligné que ces diplômés viennent combler un déficit critique en ressources humaines. Malgré des plateaux techniques parfois précaires, ces experts ont été formés pour assurer une prise en charge efficace des patients en détresse sur l'ensemble du territoire.
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