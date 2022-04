Santé : And Gueusseum décrète 72 heures de grève à compter de ce mercredi

L'alliance And Gueusseum entame un nouveau mouvement d'humeur de 72 heures. Ils comptent aller en grève les mercredi, jeudi et vendredi prochain.



Mballo Dia Thiam et ses camarades qui étaient déjà en grève depuis le 20 avril dernier, veulent ainsi avoir des propositions claires du ministère des Finances sur les régimes indemnitaires et sur les points à incidence financière.



Face à cette situation chaotique notée ces derniers jours dans les établissements sanitaires, le gouvernement demande aux responsables hospitaliers et aux médecins chef de districts de prendre les dispositions nécessaires pour la continuité du service notamment dans les maternités et dans les urgences.



Cependant, le gouvernement n'exclut pas de faire des réquisitions si la situation l'impose.



A souligner que le ministère de la Santé et de l'Action sociale rencontre actuellement les syndicalistes de la santé pour mettre fin à ces mouvements d'humeur répétitifs.